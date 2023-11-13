Водителю петербургского автобуса стало плохо при движении по маршруту

В Санкт-Петербурге водителя рейсового автобуса госпитализировали врачи скорой помощи прямо во время рейса, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, водителю автобуса 211-го маршрута стало плохо во время движения по улице Савушкина. Из-за приступа он не мог держаться на ногах. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что мужчину выводят из салона под руки две женщины в медицинской униформе и провожают до машины скорой помощи.

Из-за инцидента движение на улице Савушкина оказалось значительно затруднено. Водителя автобуса госпитализировали. О его состоянии и диагнозе не сообщается.

До этого в Магнитогорске водитель, пытаясь скрыться от инспекторов ГИБДД, спровоцировал погоню и устроил массовое ДТП. Мужчина протаранил два припаркованных автомобиля.

Ранее в Нижегородской области водитель выбил зуб гаишнику и спрятался дома.