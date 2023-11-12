Представлен первый в истории минивэн Volvo

Компания Volvo представила в Китае свой первый минивэн, автомобиль получил электрическую силовую установку. Об этом сообщает портал Autohome.

Volvo EM90 построен на платформе Geely SEA, на которой базируется минивэн Zeekr 009. Длина новинки составляет 5206 мм при колесной базе 3205 мм. Электроминивэн оснащен силовой установкой мощностью 272 л.с., тяга передается только на задние колеса, а максимальная дальность хода не превышает 738 километров. При этом у минивэна от Zeekr заявлен полный привод, а мощность двухмоторной установка равна 544 силам.

В список оснащения EM90 входят аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком (часть из которых располагаются в подголовниках), двухкамерная пневмоподвеска, панорамная крыша, 15,6-дюймовый экран мультимедиа, а также кресла второго ряда с массажем, вентиляцией и выдвижными столиками. Пассажиры второго ряда могут управлять сдвижными дверями и различными опциями комфорта с помощью сенсорных панелей. В зависимости от комплектации на машину устанавливают 19- или 20-дюймовые диски.

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Стоимость Volvo EM90 начинается от 818 тыс. юаней (10,3 млн рублей по курсу на момент публикации), что на 319 тыс. юаней дороже Zeekr 009. Собирать минивэны будут на заводе Geely в КНР.

Ранее стало известно, что сборку автомобилей Aurus запустили еще в одной стране.