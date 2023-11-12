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Самолет протаранил автомобиль в Техасе во время посадки

В Техасе самолет врезался в автомобиль, совершая аварийную посадку

В США, штат Техас, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает телеканал Kiro7 со ссылкой на экстренные службы и местные СМИ, происшествие попало на видео.

Одномоторный самолет Lancair IV-P вылетел из Мидленда и попытался совершить аварийную посадку в аэропорту Маккинни в северном пригороде Далласа. При посадке пилот не смог остановить самолет, он пробил ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и врезался в проезжающий мимо легковой автомобиль.

В результате происшествия пострадали три человека (двое находились в самолете, один — в автомобиле). Одного человека госпитализировали с легкими травмами. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте расследуют причины инцидента.

Ранее под Вологдой произошло крупное ДТП с восемью пострадавшими.

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