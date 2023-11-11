В Ленобласти произошло крупное ДТП с пострадавшими

В Ленинградской области шесть человек, включая четырех несовершеннолетних, пострадали при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области. Авария произошла в Кингисеппе.

«На перекрестке столкнулись автомобиль ВАЗ-2114, под управлением 19-летнего водителя, и Chevrolet Niva, под управлением 35-летнего мужчины. В ВАЗ-2114 в момент аварии находились четверо несовершеннолетних пассажиров, в возрасте от 16 до 17 лет, всем им также потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водители и двое несовершеннолетних госпитализированы. Причины, по которым столкнулись машины, не сообщаются.

До этого стало известно, что в Серпухове четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи и кроссовера Haval. Медицинский автомобиль опрокинулся набок. Авария произошла около 15.20 на пересечении улицы Володарского и 1-й Московской. Пострадавшие госпитализированы с травмами.

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