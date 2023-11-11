В Москве запустили музейный маршрут троллейбуса

В Москве перезапущен музейный маршрут троллейбуса Т, который не работал с апреля 2022 года в связи с проведением работ по благоустройству в Басманном районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

Кольцевой музейный маршрут Т был запущен в 2020 году. Он проходит от площади трех вокзалов через станцию метро «Красносельская», Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую улицу, а затем обратно вдоль Казанского вокзала к станции метро «Комсомольская». Поездка по кругу занимает 20 минут. Движение троллейбусов начинается в 8:30 и заканчивается в 20:00. Отдельный билет для поездки покупать не надо.

Маршрут троллейбуса Т — исторический: именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк.

До этого стало известно, что на маршруте помимо современных троллейбусов будет эксплуатироваться музейный «ЗиУ-5», который отреставрировали специально для этих целей. Ретро-троллейбус будет появляться на линии один раз в неделю в теплое время года — с апреля по октябрь. На маршруте будут работать троллейбусы двух назначений — экскурсионные и линейные.

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