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Toyota опубликовала еще одно фото модели Camry нового поколения

Премьера нового поколения седана Toyota Camry состоится 14 ноября

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Toyota Motor

Японская компания Toyota опубликовала на своем официальном сайте новое фото модели Camry. Премьера автомобиля девятого поколения состоится 14 ноября.

На фото видны части фонаря, бампера и крышки багажника. Судя по шильдику, автомобиль получит систему полного привода. Информации о новинке мало, известно, что модель будет выпускаться с гибридными силовыми установками на базе 2,4-литрового мотора, а версии с двигателями внутреннего сгорания больше выпускать не планируется.

Новая Toyota Camry построена на платформе TNGA-K. Модель получит V-образную переднюю светодиодную оптику, массивный бампер и большие воздухозаборники.

До этого стало известно, что компания BYD официально представила новый кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5. Кроссовер оборудовали гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 195 л.с. и двух тяговых электромоторов (по одному на каждой оси).

Ранее сообщалось, что BYD представил новый гибридный кроссовер Fang Cheng Bao Bao 5.

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