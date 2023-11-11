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Автобренд Avatr начал продажи новой модели хетчбэка

Китайский концерн Changan начал продажи новых хетчбэков Avatr 12

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autohome.com.cn

Компания Changan начала продажи в Китае новых хетчбэков Avatr 12. Об этом сообщает carnewschina.com. На рынке автомобиль доступен в трех комплектациях по цене от 301 тыс. юаней (3,8 млн рублей по курсу на момент публикаций).

Внешне модель отличается узкими светодиодными фарами и фонарями, массивными бамперами, камерами вместо боковых зеркал. Кроме того, в оснащение машины входит панорамная крыша с площадью остекления 2,57 кв. м, широкоформатный монитор диагональю 35,4 дюйма, аудиосистема с 27 динамиками. В салоне основные материалы отделки — дерево и кожа. Также у автомобиля есть автопилот с 29 датчиками.

По размерам это одноклассник Porsche Panamera или BMW 8-Series Gran Coupe. Длина модели составляет 5020 мм. Автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 578 л.с. Запас хода — 700 км.

Компания Avatr существует с 2021 года. Это совместный продукт Changan, IT-гиганта Huawei, разрабатывающего программное обеспечение для мультимедийной системы, а также концерна CATL, поставляющего аккумуляторы для тяговых батарей.

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