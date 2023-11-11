Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестные угнали автомобиль у полиции Вашингтона

Полиция Вашингтона заявила об угоне ее автомобиля и попросила помочь в поисках

close
100%
Shutterstock

Полиция Вашингтона сообщила об угоне своего автомобиля и попросила помочь в раскрытии преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что неизвестные совершили угон серого Ford Explorer. Автомобиль пропал ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия. Правоохранители обратились с просьбой помочь найти угнанный автомобиль.

Недавно мэрия Вашингтона анонсировала бесплатную раздачу местным автовладельцам электронных маячков из-за роста угонов машин. Трекеры уже начали получать автовладельцы из шести районов американской столицы, где орудуют угонщики.

В конце октября в Калининграде нетрезвый охранник торгового центра угнал квадроцикл и катал на нем прохожих. На место технику он не вернул. Наутро представители компании-владельца обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Квадроцикл обнаружен и изъят на Батальной улице.

Ранее россиянин запер угонщика в салоне своего автомобиля и сдал полиции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий