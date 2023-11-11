Неизвестные угнали автомобиль у полиции Вашингтона

Полиция Вашингтона сообщила об угоне своего автомобиля и попросила помочь в раскрытии преступления. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что неизвестные совершили угон серого Ford Explorer. Автомобиль пропал ночью с территории кампуса Университета округа Колумбия. Правоохранители обратились с просьбой помочь найти угнанный автомобиль.

Недавно мэрия Вашингтона анонсировала бесплатную раздачу местным автовладельцам электронных маячков из-за роста угонов машин. Трекеры уже начали получать автовладельцы из шести районов американской столицы, где орудуют угонщики.

В конце октября в Калининграде нетрезвый охранник торгового центра угнал квадроцикл и катал на нем прохожих. На место технику он не вернул. Наутро представители компании-владельца обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне. Квадроцикл обнаружен и изъят на Батальной улице.

Ранее россиянин запер угонщика в салоне своего автомобиля и сдал полиции.