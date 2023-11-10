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Geely обнародовала фото нового седана Zeekr 007

Geely покажет в Гуанчжоу седан Zeekr 007 с огромной панорамной крышей

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Geely

Китайская компания Geely на автосалоне в городе Гуанчжоу представит новый седан Zeekr 007 Об этом сообщает carnewschina.com. Премьера состоится 17 ноября.

Модель построена на платформе PMA2+. Длина автомобиля составляет 4865 мм, а колесная база — 2928 мм. Платформа PMA2+ представляет собой шасси, разработанное Geely и Volvo для средне- и полноразмерных электромобилей. Polestar и Lotus также используют эту платформу.

Автомобиль оборудован интерактивными задними фонарями Smart Driver Assist, которые могут загораться синим светом, информируя пешеходов о направлении движения при парковке. Кроме того, автомобиль получил огромную панорамную крышу.

Электромобиль оснащен двигателем мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 350 Нм. Машина разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с. Для полной зарядки требуется 30 минут.

Zeekr — бренд электромобилей, основанный в 2021 году. На сегодняшний день в линейку входят три модели: 001, 009 и X.

Ранее сообщалось, что седан Wuling Starlight представят на автосалоне в Гуанчжоу.

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