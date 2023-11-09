Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

УАЗ в 2024 году возобновит выпуск машин с мотором «Евро-5»

Производство внедорожников УАЗ с мотором «Евро-5» возобновится в 2024 году

close
100%
УАЗ

Ульяновский автозавод планирует возобновить массовый выпуск автомобилей «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Sollers (владеет УАЗом).

«Что касается производства автомобилей «Евро-5», то такие машины пока массово не производятся, идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сообщила «Газете.Ru» официальный представитель Sollers Алина Комарова.

Дилеры УАЗа в разных регионах России рассказали «Газете.Ru», что автомобилей с моторами «Евро-5» в наличии нет и заказать их пока невозможно, хотя такие модификации остаются в прайс-листах завода.

О ситуации с наличием у российских дилеров УАЗа автомобилей «Патриот» и «Пикап» читайте в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий