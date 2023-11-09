УАЗ в 2024 году возобновит выпуск машин с мотором «Евро-5»

Ульяновский автозавод планирует возобновить массовый выпуск автомобилей «Патриот» и «Пикап» с двигателями экологического класса «Евро-5» в 2024 году, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Sollers (владеет УАЗом).

«Что касается производства автомобилей «Евро-5», то такие машины пока массово не производятся, идет процесс сертификации автомобилей «Евро-5» с новыми блоками управления двигателями, массовое производство таких машин начнется в следующем году в полном соответствии с требованиями технического регулирования», — сообщила «Газете.Ru» официальный представитель Sollers Алина Комарова.

Дилеры УАЗа в разных регионах России рассказали «Газете.Ru», что автомобилей с моторами «Евро-5» в наличии нет и заказать их пока невозможно, хотя такие модификации остаются в прайс-листах завода.

О ситуации с наличием у российских дилеров УАЗа автомобилей «Патриот» и «Пикап» читайте в материале «Газеты.Ru».