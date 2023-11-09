Автобренд Wuling покажет новый бюджетный седан Starlight на автосалоне в Китае

Китайская компания Wuling на открывающемся 17 ноября в Гуанчжоу автосалоне представит бюджетный седан Starlight. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4835 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение войдут светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Салон машины представлен в двух цветовых решениях – черном и светло-песочном.

В Китае новый седан Wuling Starlight предложат с электрическим двигателем мощностью 136 л.с. Также будет доступна с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор.

До этого стало известно, что китайский автоконцерн Great Wall представит на автосалоне в китайском городе Гуанчжоу новый внедорожник Tank 700 Hi4-T. Новый Tank 700 Hi4-T оснащается плагин-гибридной силовой установкой на базе 3,0-литрового бензинового турбодвигателя. Мощность мотора составляет 517 л.с.

Ранее сообщалось, что китайская корпорация SAIC начала продажи электрического седана Roewe D7 EV.