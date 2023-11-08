«АвтоВАЗ» рассказал о новом инженерном центре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся новый региональный филиал научно-технического центра «АвтоВАЗа». Об этом сообщила пресс-служба автокомпании.

Инженерный центр «АвтоВАЗа» расположен в деловом комплексе Nevka, подразделение занимает 1,5 тыс. квадратных метров и рассчитано на 160 рабочих мест. Сотрудники центра займутся развитием компонентного производства, разработкой новых автокомпонентов и систем, инженерно-технологической поддержкой производства машин в Санкт-Петербурге, а также взаимодействием с вузами и поддержкой поставщиков в сфере системного инжиниринга.

Кроме того, как рассказали в компании, на базе инженерного центра смогут проходить стажировку учащиеся различных вузов Санкт-Петербурга, в том числе будущие дизайнеры.

В Санкт-Петербурге у «АвтоВАЗа» также есть завод, который ранее принадлежал Nissan. Производство на «Lada Санкт-Петербург» было перезапущено 17 июня в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Х-Cross 5, который представляет собой модель FAW с шильдиком Lada. По словам главы компании Максима Соколова, с 2024 года на площадке также будет производиться седан.

Ранее стало известно, за сколько можно купить автомобили Lada в автосалонах.