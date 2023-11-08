Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы регионы России, где чаще всего происходят форс-мажорные случаи с автомобилями

ВСК назвала пять регионов РФ, где машинам чаще всего наносится ущерб из-за форс-мажора

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Новосибирская область является лидером по количеству страховых случаев с автомобилями по каско, произошедших в результате стихийных бедствий. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК» (есть у «Газеты.Ru»).

«Согласно исследованию, в антирейтинг регионов, в которых зафиксирован самый высокий уровень обращений по каско в связи со стихийными бедствиями, вошли Новосибирская область (20% от общего числа), Ростовская область (19%), Кемеровская область (13%), Краснодарский край (9%) и Чувашия (5,8%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего (40%) обращений по данному риску было зафиксировано в июле этого года, в мае (20%), сентябре (17%), и июне (15,6%).

Чаще всего форс-мажорные инциденты случались с автомобилями Lada, Toyota, Kia и Chery. Средний размер выплаты в таких происшествиях автовладельцам составил 153,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего попадают в серьезные ДТП в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий