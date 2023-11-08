Названы регионы России, где чаще всего происходят форс-мажорные случаи с автомобилями

Новосибирская область является лидером по количеству страховых случаев с автомобилями по каско, произошедших в результате стихийных бедствий. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК» (есть у «Газеты.Ru»).

«Согласно исследованию, в антирейтинг регионов, в которых зафиксирован самый высокий уровень обращений по каско в связи со стихийными бедствиями, вошли Новосибирская область (20% от общего числа), Ростовская область (19%), Кемеровская область (13%), Краснодарский край (9%) и Чувашия (5,8%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего (40%) обращений по данному риску было зафиксировано в июле этого года, в мае (20%), сентябре (17%), и июне (15,6%).

Чаще всего форс-мажорные инциденты случались с автомобилями Lada, Toyota, Kia и Chery. Средний размер выплаты в таких происшествиях автовладельцам составил 153,5 тыс. рублей.

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