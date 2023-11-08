Дилер рассказал, каких автомобилей больше нет в российских автосалонах

В российских автосалонах закончились такие популярные модели, как Skoda Rapid и Hyundai Solaris. Об этом в интервью «российской газете» заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«На сегодняшний день на российском авторынке образовался дефицит доступных автомобилей европейских, корейских и японских производителей. Например, у дилеров отсутствуют в наличии такие востребованные модели в сегменте новых автомобилей, как Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, а также автомобили бренда Toyota, — заявил эксперт.

По словам Евгения Житнухина, частично вопрос дефицита автомобилей на российском рынке решается при помощи параллельного импорта, однако это в основном штучные экземпляры премиального сегмента: Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach.

До этого сообщалось, что снижение волатильности рубля относительно мировых валют, которое наблюдается в последнее время, не станет причиной снижения стоимости автомобилей.

Кроме того, выяснилось, что автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid стали обременительны для российских владельцев из-за высоких цен на их обслуживание. При среднем годовом пробеге в 17 тыс. км за пять лет владельцам таких автомобилей придется посетить сервис шесть раз, техобслуживание Volkswagen Polo за этот период обойдется в 68,6 тыс. рублей, а Skoda Rapid — в 85,2 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» пересмотрел цены на обслуживание автомобилей.