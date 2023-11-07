Покупатель автомобиля из Армении пожаловался на утильсбор в 1,3 млн рублей

После повышения ставки и изменения правил взимания утилизационного сбора некоторые россияне, заказавшие автомобили из-за границы, столкнулись с необходимостью уплачивать утилизационный сбор, сравнимый со стоимостью самого автомобиля. Об этом сообщает bfm.ru.

Ситуация возникла из-за того, что поправки в постановление правительства об утильсборе, вступившие в силу 29 октября, предусматривают его уплату по ставке для юридических лиц, если во ввозе и таможенном оформлении машины в странах Евразийского экономического союза участвовало юрлицо. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Автомобиль, заказанный на аукционе в США, был растаможен юридическим лицом в Армении.

«В какой-то момент я случайно узнаю об этом постановлении. О нем не было никакой информации толком, то есть что это постановление вообще существовало. Изначально я должен был заплатить утилизационный сбор 5 тысяч рублей с чем-то, а сейчас я должен заплатить 1,27 млн рублей. Колоссальная сумма при условии, что я машину приобрел за такие деньги», — пожаловался радиостанции автовладелец по имени Антон, который заказал автомобиль через посредника в Армении.

Покупатели, попавшие в такую ситуацию, просят таможенные органы ввести мораторий на 30 дней на исполнение новых правил, чтобы закрыть старые сделки, утверждает bfm.ru.

Ранее стало известно, что в Россию ввезли рекордное число автомобилей за месяц.