Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Покупатель автомобиля из Армении пожаловался на утильсбор в 1,3 млн рублей

С россиянина за машину из Армении потребовали утильсбор, сравнимый с ценой авто

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

После повышения ставки и изменения правил взимания утилизационного сбора некоторые россияне, заказавшие автомобили из-за границы, столкнулись с необходимостью уплачивать утилизационный сбор, сравнимый со стоимостью самого автомобиля. Об этом сообщает bfm.ru.

Ситуация возникла из-за того, что поправки в постановление правительства об утильсборе, вступившие в силу 29 октября, предусматривают его уплату по ставке для юридических лиц, если во ввозе и таможенном оформлении машины в странах Евразийского экономического союза участвовало юрлицо. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Автомобиль, заказанный на аукционе в США, был растаможен юридическим лицом в Армении.

«В какой-то момент я случайно узнаю об этом постановлении. О нем не было никакой информации толком, то есть что это постановление вообще существовало. Изначально я должен был заплатить утилизационный сбор 5 тысяч рублей с чем-то, а сейчас я должен заплатить 1,27 млн рублей. Колоссальная сумма при условии, что я машину приобрел за такие деньги», — пожаловался радиостанции автовладелец по имени Антон, который заказал автомобиль через посредника в Армении.

Покупатели, попавшие в такую ситуацию, просят таможенные органы ввести мораторий на 30 дней на исполнение новых правил, чтобы закрыть старые сделки, утверждает bfm.ru.

Ранее стало известно, что в Россию ввезли рекордное число автомобилей за месяц.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий