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Российское совместное предприятие будет выпускать грузовики Hongyan вместо Iveco

В Челябинской области вместо грузовиков Iveco будут производить Hongyan

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«Газета.Ru»

Бывшее совместное предприятие «Ивеко-АМТ» (переименованное в АМТ Н.В. после выхода из его состава итальянского партнера) наладило сотрудничество с китайским производителем грузовиков Hongyan. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Для сохранения преемственности выпускаемого модельного ряда автомобилей был выбран производитель грузовых автомобилей — Hongyan, расположенный на территории Чунцин, Северная экономическая зона, Китай, выпускающий схожий модельный ряд грузовых автомобилей», — цитирует агентство заявление российской компании.

Планируется производить по 100 грузовиков в месяц. В настоящее время реализовано два контракта с китайским автопроизводителем на поставку комплектов для 108 машин.

На заводе в Миассе также будет в ближайшее время налажен выпуск грузовых автомобилей для магистральных перевозок и городского хозяйства.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» откроет новый инженерный центр в Санкт-Петербурге.

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