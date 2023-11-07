У «АвтоВАЗа» появится инженерный центр еще в одном городе

У «АвтоВАЗа» появится инженерный центр в Санкт-Петербурге, открытие состоится уже 8 ноября. Об этом рассказал глава автокомпании Максим Соколов на конференции «Национальная технологическая революция 20.35», передает ТАСС.

Таким образом, новые Lada начнут проектировать за пределами Тольятти, где расположен головной научно-технический центр. В Санкт-Петербурге, помимо инженерного центра, у «АвтоВАЗа» есть завод, который ранее принадлежал Nissan.

Производство на заводе «Lada Санкт-Петербург» было перезапущено 17 июня в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Х-Cross 5, который представляет собой модель FAW с шильдиком Lada. По словам Соколова, с 2024 года на площадке также будет производиться седан.

Из-за включения в санкционный лист США у «АвтоВАЗа» может сорваться сотрудничество с FAW в части сборки китайских машин под маркой Lada, рассказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Ранее глава «АвтоВАЗа» назвал сроки перезапуска бывшего завода Nissan в Петербурге.