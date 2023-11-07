В Узбекистане продают гибрид «Рафика» и «Волги» с логотипом Bentley

В Узбекистане на продажу выставлен микроавтобус «РАФ» с элементами внешнего оформления от «Волги» ГАЗ-3102 и кожаными креслами в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

Тюнингованный микроавтобус РАФ-2203 1992 года выпуска выставлен на продажу в Ташкенте за $4,5 тыс. (416 тыс. рублей). Автор объявления указал, что автомобиль с пробегом 80 тыс. км находится в отличном состоянии.

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На фото видно, что стандартное внешнее оформление РАФа заменено деталями от ГАЗ-3102. От «Волги», изначально предназначенной для советских чиновников, на микроавтобус установлены фары, бамперы, решетка радиатора и задние фонари вместе с частью кузовной панели. На двери багажного отсека размещен логотип Bentley.

Изменилась и расстановка сидений: в тюнингованном РАФе они размещены не друг за другом, а вдоль стен.

«Волга» ГАЗ-3102 выпускалась на Горьковском автозаводе с 1981 по 2008 год. На начальном этапе машины этой модели поставляли только в Гараж особого назначения, обслуживавший политбюро ЦК КПСС.

Ранее американец пожаловался на разные фары, которые поставили на его Ford на заводе.