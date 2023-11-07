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Стало известно, в каком случае ДТП приведет к взрыву автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр предупредил о риске взрыва машины при перевороте

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Depositphotos

Возгорание и взрыв в ходе дорожной аварии могут произойти при опрокидывании автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Возгорание при лобовом столкновении — редчайший случай. Как правило, к возгоранию приводит переворот автомобиля и вытекающее топливо. Появление искры или возникновение короткого замыкания приводит к взрыву из-за паров бензина. Каждая нормальная машина проходит многочисленные краш-тесты, которые предусматривают, что пожара при аварии случиться не должно», — объяснил Хайцеэр.

По словам автоэксперта, наличие в машине газобаллонного оборудования (ГБО) также может привести к пожару или взрыву при аварии, если система установлена с нарушениями или не обслужена должным образом.

«Баллоны проходят жесткие испытания, они очень крепкие. На него можно даже сбросить машину, и он останется цел. Как правило, возгорания, связанные с газобаллонным оборудованием, происходят из-за проблем с соединениями, через которые может просачиваться газ. При ударе в автомобиль с ГБО сзади пожар может спровоцировать искра, в то время как из системы должен подаваться газ», — отметил он.

Ранее стало известно, как избежать удара током от автомобиля.

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