«АвтоВАЗ» изменил цены на обслуживание автомобилей

«АвтоВАЗ» с ноября снизил цены на плановое техническое обслуживание (ТО) автомобилей Lada в среднем на 12%. Проведение работ у официальных дилеров стало доступнее на сумму от 500 рублей до 7 тыс. рублей, сообщает портал «Лада.онлайн».

Так, благодаря снижению цен владельцы Lada Granta на каждом плановом ТО могут экономить от 900 рублей до 1,8 тыс. рублей, владельцы Vesta будут платить меньше на 1,4–2,9 тыс. рублей. Для Largus цена ТО снизилась на 1 тыс.–4,8 тыс. рублей, а для XRay скидка составила от 1,3 тыс. до 3,4 тыс. рублей.

Сильнее всего снизилась цена четвертого техобслуживания для Niva Legend — на 7 тыс. рублей. Обслуживание Niva Travel теперь стоит дешевле на сумму от 400 рублей до 2,2 тыс. рублей.

Единственная модель, у которой подорожало ТО — Granta Drive Active. Первое, второе, четвертое и шестое техобслуживание выросло в цене на 400–800 рублей, третье и пятое стали дешевле.

Ранее «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta Sportline.