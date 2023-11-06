Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Toyota Motor произвела рекордное число машин за 88 лет

Toyota выпустила 300 млн автомобилей за 88 лет

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Японский концерн Toyota Motor с начала производства в 1935 году выпустил 300 млн автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что из общего числа произведенных автомобилей 180,52 млн машин было выпущено в Японии. Еще 119,6 млн машин собраны на предприятиях в других странах. Моделью, которая сходит с конвейера чаще других, является Toyota Corolla. Общий объем производства этого семейства к концу сентября 2023 года достиг 53,4 млн единиц.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой популярной моделью Toyota в мире является кроссовер RAV4.

До этого стало известно, что китайская компания Dongfeng начала выпуск нового водородного кроссовера Venucia V-Online. Автомобиль создан на основе концепт-кара Venucia Ve, представленного в декабре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Цена водородной версии V-Online начинается от 999 тыс. юаней (12,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что компания Exeed представит пять новинок в России в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий