Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация о ситуациях на мосту».

«Движение <...> восстановлено», — указывается в публикации.

Других уточнений не приводится.

До этого сообщалось, что Крымский мост закрыли для проезда автомобильного транспорта второй раз за утро 1 ноября. О введении ограничений сообщал Telegram-канал информационного центра по оперативной обстановке на переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне, поздним вечером 31 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на территории города объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около тридцати минут.

Ранее в Москве девушка упала с Крымского моста и выжила.