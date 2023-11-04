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Сразу несколько стоящих машин охватил огонь в Краснодаре

В Краснодаре загорелись несколько припаркованных машин

В Краснодаре загорелись автомобили, припаркованные у автосервиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край» и публикует видеозапись инцидента.

Пожар произошел на Кожевенной улице утром 4 ноября. На кадрах видно, что в здании по соседству располагается автосервис с шиномонтажной мастерской. Огонь охватил минимум три машины, одна из них уничтожена полностью, у другой выгорел салон. У третьей машины, седана Changan, стоявшего на отдалении от двух других, поврежден моторный отсек и обгорела краска на крышке капота.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. О пострадавших не сообщается.

До этого в Воронеже двое молодых людей проехали по городу в ванне, прицепленной к автомобилю. Один из них при этом запускал фейерверки.

Ранее в Челябинске водитель протаранил три припаркованных автомобиля.

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