Kia доработала минивэн Carnival, у которого при краш-тесте оторвалось кресло

Kia усовершенствовала конструкцию кресла минивэна Kia Carnival после неудачного краш-теста, проведенного американским Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS). Об этом сообщает IIHS.

Соответствующее обновление появилось в минивэне 2024 модельного года. До этого в ходе краш-теста кресло второго ряда оторвалось, сместилось вбок и опрокинулось назад вместе с пристегнутым к нему манекеном. Такая неисправность создает очевидную опасность при реальной аварии.

Более прочные направляющие кресла устанавливаются с августа 2023 года, однако и на повторных испытаниях минивэн корейской марки получил плохую оценку из-за высокого риска травмирования таза водителя и грудной клетки заднего пассажира.

В обновленном боковом краш-тесте используется более тяжелый движущийся барьер — он весит 1905 кг и движется со скоростью 59,5 км/ч.

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