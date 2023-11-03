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Перечислены пять признаков выхода из строя коробки передач

Автоэксперт Шабунин назвал пять симптомов скорой поломки коробки передач

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Pexels

Признаками скорой поломки автоматической коробки передач являются рывки при включении передачи, запах гари от масла и непривычно высокие обороты двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин.

«Основной признак – толчки при переключении передач. Их можно почувствовать даже стоя на месте, когда вы переводите селектор в положение D и собираетесь ехать. О неисправности коробки свидетельствуют и запаздывания при переключении передач. Также вы можете заметить, что при движении с определенной скоростью двигатель держит более высокие обороты, чем раньше», — сообщил Шабунин.

Если коробка передач снабжена щупом для масла, можно его понюхать – запах гари от масла также свидетельствует о том, что коробка скоро может выйти из строя, добавил он.

«Некоторые мастера обращают внимание и на такой признак: при включении задней передачи и отпускании тормоза машина с исправной АКП немедленно начинает двигаться. Если после отпускания тормоза она стоит – это признак низкого давления масла», — подытожил Шабунин.

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