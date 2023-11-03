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Перечислены четыре способа снизить стоимость поездки на такси в России

Российские агрегаторы такси назвали четыре способа сэкономить на поездке

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Shutterstock

Чтобы снизить стоимость поездки на такси, пассажиру следует избегать пиковых часов, нужно искать промокоды и специальные карты, а также не вызывать машину в промзоны. Об этом «Газете.Ru» сообщили компании-агрегаторы такси.

«Чтобы сэкономить, можно заказывать такси, когда спрос на поездки не максимальный. В будни пик нагрузки начинается в 6:30 и заканчивается в 9 часов утра. Днем действуют стандартные цены, а вечером спрос растет, когда люди возвращаются домой с работы – с 17 до 19 часов», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим».

В выходные уехать на такси дешевле всего в утренние часы, а в пятницу повышенный спрос сохраняется до 23 часов. Кроме того, получится сэкономить на поездке 10-20 руб., если заказать машину через приложение, а не по телефону, уточнили в «Максиме».

Управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко посоветовал для экономии на такси использовать предоставляемый банками кэшбек на поездки и скидочные коды.

«Первый и самый очевидный способ сэкономить на такси – найти в сети на него промокод. Мы, например, размещаем их регулярно. Кроме этого, есть много программ кэшбека, в которых есть либо категория «такси», либо специальные условия для отдельных агрегаторов», — сообщил Коваленко «Газете.Ru».

Уехать из густонаселенных мест будет проще и зачастую дешевле. В условной промзоне плотность заказов низкая, и водители не будут там «дежурить» в ожидании заказа, добавил он.

«Дешевле всего такси обходится в наименее загруженные часы – днем и ночью в будни, днем в выходные», — подытожил Коваленко.

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