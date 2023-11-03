Гаишника чуть не задушили из-за штрафа за непристегнутый ремень

В городе Нижняя Салда Свердловской области пассажир автомобиля Mercedes-Benz пытался задушить инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инспектор ГИБДД заметил, что водитель и двое пассажиров машины не пристегнуты ремнями безопасности. Остановив автомобиль, он почувствовал запах алкоголя в салоне и предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения. После этого один из пассажиров набросился на полицейского и начал его душить.

Инспектору удалось освободиться. Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. В отношении водителя составлен административный протокол по факту неповиновения законным требованиям сотрудника полиции.

До этого в Башкирии у начальника местного автодора и его подельника изъяли два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG.

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