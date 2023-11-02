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Стало известно, как избежать удара током от автомобиля

Автоэксперт Хайцеэр назвал два способа борьбы со статическим электричеством в машине

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Shutterstock

Бороться с накапливающимся на кузове автомобиля статическим электричеством, которое может доставить неприятные ощущения водителю и пассажирам, можно посредством заземления кузова или обработки поверхности сидений. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Проблема с накоплением статического электричества возникает, когда обивка сидений не кожаная, а тканевая. В этом случае их поверхность можно обработать аэрозолем-антистатиком. Существуют специальные средства для машин, которые отличаются от тех, что применяются для одежды», — сообщил Хайцеэр.

По его словам, также избежать накопления статического электричества можно, заземлив кузов машины посредством специальной резиновой детали с металлическим сердечником. Подобные «громоотоводы», которые крепились на бампер машины, были популярны у автомобилистов в прошлом, добавил эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали, как подготовить автомобиль к зиме.

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