Российские дилеры анонсировали новинки от Jetour, BAIC, Dongfeng, Haval

Российские дилеры рассказали о новых автомобилях, которые появятся в продаже будущей зимой. В частности, на российском рынке в январе появится кроссовер BAIC X7, рестайлинговые модели Haval и два кроссовера Dongfeng. Об этом сообщает «Российская газета».

Директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров рассказал изданию, что в I квартале 2024 года ожидается поступление в дилерские центры автомобилей Dongfeng DFSK Glory 500 и DFSK ix5, обновленных кроссоверов Haval, новой модели Jetour T2 и кроссовера BAIC X7, сборка которого стартовала на заводе «Автотор» в Калининграде.

«По бренду Dongfeng в ноябре-декабре текущего года мы ожидаем такие новинки, как среднеразмерный пикап DF6 стоимостью от 3,3 млн рублей, а также компактный бизнес-седан Aeolus Shine Max ценой от 3 млн рублей», — уточнил Петров.

В пресс-службе дилерского холдинга «Автодом» рассказали, что в продажу поступят обновленные Porsche Panamera и Taycan Facelift, электрический Macan EV, Cayenne Turbo Е-Hybrid. Также будут доступны Mercedes-Benz GLS, GLE и универсал С-класса. Эти машины завезут в Россию по параллельному импорту.

Ранее стало известно, что в России подорожали кроссоверы Skywell.