В Красноярске произошло два ДТП на фоне съемок сериала

На Николаевском мосту в Красноярске произошло два ДТП за час на фоне организованных там же съемок сериала. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Для съемок полицейского сериала, который будет показан на одном из федеральных каналов, перекрыли одну сторону моста. По другой было разрешено движение транспорта. По словам очевидцев, попавшие в ДТП водители отвлеклись от управления, засмотревшись на съемку эпизода кино. На мосту снимается момент задержания главного отрицательного персонажа сериала.

На кадрах с места происшествия видно, что в одном из ДТП повреждения получил черный седан Toyota Camry, у него смят капот. В другой аварии грузовик врезался в заднюю часть легковой машины, разрушив ее багажный отсек. На месте съемок присутствует патрульный автомобиль ГИБДД.

Ранее в Нижегородской области глыба льда с грузовика пробила лобовое стекло Hyundai Creta.