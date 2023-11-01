Пенсионеру Михаилу Макарову, остановившему грабителя в Щелково, вручили новую «Ниву»

Пенсионеру Михаилу Макарову, задержавшему грабителя в подмосковном Щелково, вручен новый автомобиль Lada Niva. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пенсионер остался доволен подарком и совершил на полученной Lada Niva Legend короткий тест-драйв вокруг своего дома. По его словам, «Ниву» он выбрал потому, что это отечественный внедорожник. Супруга Михаила Макарова рассказала, что гордится мужем.

«Будем заниматься социальными вопросами, и она будет у меня как представительская», — рассказал Макаров о будущем использовании машины.

Михаил Макаров получил известность после того, как задержал во дворе злоумышленника, ограбившего ребенка. В момент, когда грабитель отнял телефон у школьника, 72-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль «Ока». Момент инцидента сняла камера видеонаблюдения.

Вручить Макарову новый автомобиль пообещал неделю назад глава Щелковского района Андрей Булгаков.

Ранее глава подмосковного управления МВД вручил Михаилу Макарову телевизор.