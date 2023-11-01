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Красноярец повредил ножом 11 автомобилей

В Красноярске мужчина изрезал ножом 11 автомобилей и попал на видео

В Красноярске неизвестный мужчина повредил ножом более десятка припаркованных автомобилей. Об этом сообщает trk7.ru со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в местном Академгородке. По данным местной полиции, злоумышленник поцарапал 11 припаркованных машин. По одному из автомобилей он ударил ногой, из-за чего сработала сигнализация. Кроме того, мужчина в светлой куртке изрезал дверь квартиры в доме 9 по улице Киренского.

На кадрах с камер наблюдения, опубликованных Telegram-каналом «ЧП Красноярск», видно, что человек в светлой куртке и капюшоне бьет ногой по припаркованному хетчбэку белого цвета и приближается еще к нескольким припаркованным машинам, проводя по борту рукой.

Ранее в Нижнем Новгороде подростки вывели из строя автобус при игре в снежки.

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