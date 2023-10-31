Петербургские коммунальщики арендовали самокат для перевозки тяжелой детали

В Санкт-Петербурге работники местного коммунального предприятия использовали прокатный самокат для перевозки тяжелой металлической детали. Об этом сообщает «Подъем».

На опубликованном видео мужчина в спецодежде с символикой ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» подъехал на самокате к двум другим рабочим в сигнальных жилетах. Они погрузили на транспортное средство тяжелую металлическую деталь, лежавшую на газоне. После этого мужчина в форменной куртке встал на самокат и повез деталь по улице.

В пресс-службе предприятия изданию уточнили, что рабочие арендовали самокат по собственной инициативе — из-за того, что рядом было невозможно припарковать спецтехнику.

«Как правило, в транспортировке тяжелых материалов задействуют спецтехнику. Действия сотрудников не нарушают правила внутреннего трудового распорядка. В указанном случае предприятие не понесло расходы по аренде самоката», — сообщили в пресс-службе ГУП.

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