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Нетрезвые питерцы катали собаку на крыше автомобиля, животное получило травмы

В Санкт-Петербурге у собаки случился приступ эпилепсии, ее уронили с крыши авто

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Телеграм-канал «Коменда»

В Санкт-Петербурге вечером 30 октября возле дома №19 по Арцеуловской аллее хозяева собаки породы Шпиц, мужчина и женщина, посадили на крышу автомобиля Opel Astra собаку и прокатили ее по двору, сообщает Telegram-канал жителей района «Комендантский проспект». Как следует из сообщения паблика, машина владелицы собаки в какой-то момент резко ускорилась, после чего собака упала с автомобиля и очень сильно ударилась.

«Люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадили собаку на крышу своей машины и начали ее так катать, снимая ее на видео под музыку, резко газанули и собака упала на землю, у нее начался приступ эпилепсии, пошла кровь из носа», — говорится в посте сообщества.

Свидетели инцидента вызвали на место полицию, которая задержала нарушителей и доставила их в отделение МВД. Пушистику нужна была помощь ветеринара, но его решили взять с собой. Свидетельница предложила полиции доставить животное в ветеринарную клинику, но в полиции отказали в этом, поскольку такой шаг, по их мнению, может быть трактован как хищение собственности. О состоянии собаки ничего не известно.

Ранее появилась информация о том, что в Нижегородской области кусок льда, сорвавшийся с крыши фуры, ранил женщину,

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