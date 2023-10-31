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На «Автоторе» началась сборка автомобилей DFSK Fengon iX5

«Автотор» приступил к тестовой сборке купе-кроссоверов DFSK Fengon iX5

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Dongfeng

Калининградский завод «Автотор» приступил к тестовой сборке купе-кроссоверов DFSK Fengon iX5, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на источники в дилерском сообществе и на заводе.

По его данным, автомобили Fengon iX5 на заводе собираются крупноузловым методом. Ожидается, что вскоре завод объявит о начале производства семейства Fengon официально. Предполагается, что в России автомобили будут продаваться под брендом Dongfeng (DFM).

Автомобили DFSK выпускаются совместным предприятием автоконцерна Dongfeng и промышленного гиганта Seres Group, производящим не только автомобили и мотоциклы, но и бытовую технику и автокомпоненты.

Fengon iX5 — один из самых крупных купе-кроссоверов на китайском рынке. Он дебютировал в 2018 году. Автомобиль сопоставим с моделями Haval F7x и Geely Tugella.

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