«АвтоВАЗ» увеличил в четыре раза эффективность продаж благодаря функции «онлайн»

Результативность сайта Lada (конверсия перехода посетителя в статус клиента) выросла в четыре раза благодаря появлению функции «онлайн-продажи». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта.

«По результатам пилотного запуска в рамках сентября программа показала крайне высокую эффективность — конверсия в покупку стала в 4 раза выше, чем в среднем по сайту. Мы видим крайне высокий спрос со стороны потребителей — высокий трафик на страницу акции и сервиса онлайн-продаж и, соответственно, быстрые бронирования. Это является одной из причин решения о потенциальном расширении модельного ряда в рамках акции, но более детальную информацию мы анонсируем в начале ноября», — цитирует «РГ» заявление «АвтоВАЗа».

В сентябре на официальном портала «АвтоВАЗа» появилась функция онлайн-покупки автомобилей Lada по заводской цене. Для приобретения предлагаются автомобили семейства Lada Granta в комплектации Standart (670 тыс. рублей) и Granta Drive Active (911 тыс. рублей).

Дилеры предупредили, что машины не подешевеют.