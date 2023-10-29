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Россиянин пытался скрыться с места ДТП автостопом

В Удмуртии нетрезвый угонщик пытался автостопом уехать с места ДТП

В Удмуртии местный житель угнал автомобиль, попал в аварию и пытался поймать попутку, чтобы скрыться. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В городе Сарапула очевидец ДТП обратился в полицию и рассказал, что в одном из дворов водитель отечественной машины при движении задним ходом врезался в железные ворота, после чего бросил открытый автомобиль и убежал. Сотрудники ДПС выяснили внешность водителя, выехали в район места аварии и заметили подходящего под описание гражданина, который стоял на обочине дороги и пытался остановить попутный транспорт.

Задержанным оказался 37-летний житель Дебесского района. Выяснилось, что именно он врезался в ворота, причем водительских прав у мужчины не было, а машина ему не принадлежала. Нарушитель признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и увидел открытый автомобиль, в замке зажигания которого находились ключи. После аварии мужчина попытался скрыться, потому что испугался ответственности. Алкотестер подтвердил, что угонщик был пьян.

Полицейские составили четыре административных протокола и возбудили уголовное дело по ч. 166 УК РФ. Нарушителя отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин украл 20 колес с припаркованных фур и продал на шиномонтаже.

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