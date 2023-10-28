Адвокат объяснил, когда гаишники не отправят на спецстоянку машину пьяного водителя

Водитель, отстраненный инспекторами ДПС от управления в связи с опьянением, может избежать эвакуации своего автомобиля на спецстоянку. Задержания машины не произойдет, если рядом окажется трезвый водитель, вписанный в полис ОСАГО. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«В случае, если рядом с отстраненным водителем находится лицо, которое имеет право управления, ему могут передать автомобиль. Или если такой водитель сумеет оказаться на месте нахождения машины раньше эвакуатора, который вызовут инспекторы. Во всех иных случаях машину должны задержать», — сообщил Радько.

Машина может быть передана родственнику или знакомому водителя, только если он допущен к управлению данным автомобилем, то есть вписан в полис ОСАГО, добавил юрист.

«Время для вызова другого водителя документами не регламентируется. Здесь кто быстрее приедет: эвакуатор или товарищ с правами», — заключил Радько.

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