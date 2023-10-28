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Водителя УАЗа выбросило из салона в кювет при аварии в Улан-Удэ

В Улан-Удэ водитель УАЗа-«буханки» вылетел через лобовое стекло при аварии

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Телеграм-канал «Babr Mash»

В Улан-Удэ произошло ДТП с участием трех автомобилей, водителя одного из них выбросило из салона через лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, водитель микроавтобуса УАЗ не пропустил автомобиль Toyota Fielder, двигавшийся по главной дороге. В результате Toyota протаранила УАЗ, а также врезалась в Honda Fit. В аварии пострадали пять человек, их госпитализировали с травмами головы и переломами. Среди травмированных — трехлетний ребенок. Водитель УАЗа при столкновении вылетел через лобовое стекло своей машины и упал в кювет.

На кадрах с последствиями ДТП видно, что у Honda разбита передняя часть, а у Toyota сильно поврежден левый борт. У УАЗа от удара развалился кузов.

До этого в Ивановской области шесть человек пострадали при ДТП с автобусом, который вылетел в кювет.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП.

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