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В результате ДТП в Камчатском крае погибли пять человек

В ДТП с Infiniti и Mitsubishi Pajero в Камчатском крае погибли пять человек

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В результате автомобильной аварии в Камчатском крае погибли пять человек. Об этом сообщает региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Согласно данным надзорного ведомства, на 39 километре автотрассы Петропавловск-Камчатский — Мильково на скорости столкнулись две машины — легковушка Infiniti и внедорожник Mitsubishi Pajero. После столкновения авто воспламенились и сгорели, а водители с пассажирами погибли.

«На месте работает следственная группа», — указывается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Санкт-Петербурге местный житель сообщил, что на улице заметил автомобиль, в котором находятся грудной младенец и мужчина без сознания.

Автомобиль Renault с мужчиной в бессознательном состоянии и грудным ребенком был припаркован на Витебском проспекте. Петербуржец вызвал экстренные службы, которые прибыли на место ЧП, чтобы помочь мужчине и ребенку.

Ранее в Башкирии четыре человека получили травмы в ДТП с трактором.

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