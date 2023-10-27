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Российский дилер пытается отсудить у Renault полмиллиарда рублей

Бывший российский дилер потребовал у Renault 534 млн рублей через суд

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский автодилер «РТДС центр», ранее занимавшийся официальными продажами автомобилей Renault, пытается отсудить у французской компании более 0,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление на сумму 534 млн рублей российская компания подала 25 октября. При этом в карточке дела не содержится информации об основаниях, по которым бывший дилер пытается взыскать с Renault крупную сумму.

Группа компаний «РТДС» основана в 1991 году, а в 1994 году она открыла первый официальный дилерский центр Renault в России. После ухода Renault из России дилер «РТДС» начал продавать и обслуживать автомобили китайских марок Changan, Omoda и Chery. Также он продолжает обслуживание автомобилей Renault.

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