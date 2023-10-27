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Jetour показал кроссовер Shanhai L6

Кроссовер Jetour Shanhai L6 представлен в Китае

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Jetour

Китайский автомобильный бренд Jetour представил новый кроссовер Shanhai L6. Автомобиль будет доступен в электрической и подзаряжаемой гибридной версиях, сообщает CarNewsChina.com.

Решетка радиатора у автомобиля предусмотрена только в нижней части бампера, на уровне фар — панель, окрашенная в цвет кузова. Из модных элементов внешнего дизайна L6 также получил скрытые дверные ручки и узкие фары. Ожидается, что автомобиль получит гибридную систему из турбомотора 1.5 и электродвигателя. С заряженной тяговой батареей и полным баком бензина такой автомобиль может проехать до 1,4 тыс. км.

К концу 2024 года Jetour планирует выпустить электрифицированные версии всех своих моделей, при этом автомобили будут также доступны с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

Ранее Jetour объявил о запуске в России серии путешествий по туристическим маршрутам.

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