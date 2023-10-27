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Kia раскрыла внешность нового минивэна Carnival

Kia опубликовала изображение обновленного Carnival

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Kia

Корейский автопроизводитель Kia опубликовал официальное изображение обновленного минивэна Kia Carnival.

Рестайлинг Carnival произошел спустя три года после дебюта нынешнего поколения модели, которое появилось на рынке в 2020 году. Автомобиль получил вертикально ориентированные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями в виде расположенных под углом полос. Также у автомобиля появилась новая решетка радиатора с глянцевой отделкой. Изменилась и форма бамперов. Также автомобиль получил легкосплавные колеса нового дизайна.

Kia не раскрывает подробных технических характеристик обновленного минивэна. При этом компания объявила, что у него появится гибридная версия на основе турбомотора 1.6. Таким образом, в активе Carnival будет три силовых агрегата — бензиновый, дизельный и гибридный.

До этого обновленный Carnival попал в объектив фотографа во время съемок рекламы.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил программу помощи на дорогах для владельцев Nissan в России.

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