Kia раскрыла внешность нового минивэна Carnival

Корейский автопроизводитель Kia опубликовал официальное изображение обновленного минивэна Kia Carnival.

Рестайлинг Carnival произошел спустя три года после дебюта нынешнего поколения модели, которое появилось на рынке в 2020 году. Автомобиль получил вертикально ориентированные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями в виде расположенных под углом полос. Также у автомобиля появилась новая решетка радиатора с глянцевой отделкой. Изменилась и форма бамперов. Также автомобиль получил легкосплавные колеса нового дизайна.

Kia не раскрывает подробных технических характеристик обновленного минивэна. При этом компания объявила, что у него появится гибридная версия на основе турбомотора 1.6. Таким образом, в активе Carnival будет три силовых агрегата — бензиновый, дизельный и гибридный.

До этого обновленный Carnival попал в объектив фотографа во время съемок рекламы.

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