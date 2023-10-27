Автоподборщик рассказал о дефиците машин в хорошем состоянии

На вторичном рынке в России практически не осталось выбора годных для покупки машин в нормальном техническом состоянии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоподборщика из Краснодара Артема Зайцева.

«С выбором машин сейчас большая проблема. И тут вопрос не в том, что их вывозят из регионов в столицу. Их тащат и из Москвы в Краснодар. Дело в том, что люди практически не продают автомобили, они в дефиците. Либо на машинах ездят, либо сдают в трейд-ин, а потом они уходят «перекупам» или своим», — пояснил изданию Зайцев.

По словам специалиста, автомобили в нормальном состоянии практически не добираются до общедоступных маркетплейсов. Покупатели в настоящее время вынуждены не обращать внимания на то, что машина была в ДТП и на ней есть вторично окрашенные детали, хотя ранее этот вопрос волновал всех граждан, выбиравших подержанный автомобиль.

Ранее стало известно, что в России по итогам трех кварталов 2023 года на 25% вырос спрос на услуги автосервисов.