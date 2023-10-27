Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» запустил сервис помощи на дороге для Nissan в России

«АвтоВАЗ» запустил программу помощи на дорогах владельцам Nissan

close
100%
Nissan

«АвтоВАЗ» запустил сервис помощи на дорогах для владельцев автомобилей Nissan в России. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

В рамках сервисной программы Nissan Assistance Plus доступна эвакуация автомобиля при ДТП или неисправности, подвоз топлива, круглосуточная юридическая и информационная поддержка, а также запуск двигателя и замена колеса. Также «АвтоВАЗ» предоставит участникам программы услугу поиска эвакуированного автомобиля с вызовом такси до места его нахождения.

Клиентская карта имеет номинал 499 рублей на одну услугу. Услуга помощи на дороге владельцам Nissan доступна на территории России в радиусе 200 км от городов, где есть дилеры Nissan. Карта закрепляется за государственным номером машины, ею могут воспользоваться водители, которым владелец доверил управление.

Ранее завод «Москвич» сообщил о готовности цеха окраски к запуску мелкоузловой сборки машин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий