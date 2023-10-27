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«Москвич» наладил работу цеха окраски

Завод «Москвич» подготовил цех окраски к началу мелкоузловой сборки

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«Москвич»

Завод «Москвич» завершил подготовку окрасочной линии к началу мелкоузловой сборки автомобилей, запланированной на 2024 год. Об этом сообщается в релизе «Москвича».

«Процесс подготовки состоял из нескольких этапов: выбор локальных поставщиков и материалов, тесты, подготовка оборудования на заводе «Москвич». Были разработаны новые траектории движения кузова и роботов для равномерного нанесения лакокрасочного покрытия», — отмечается в сообщении компании.

Первые опытные образцы окрашенных кузовов проверили на соответствие эталону, местными поставщиками были разработаны пять цветов для кузовов кроссоверов «Москвич». Помимо кузовов, завод планирует окрашивать большинство пластиковых внешних деталей. Старт мелкоузловой сборки кроссоверов запланирован на первый квартал 2024 года, она будет производиться параллельно с крупноузловой сборкой.

Ранее стало известно, что «Москвич» разработал программу локализации до 2029 года.

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