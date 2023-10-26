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Kia обновила седан K5

Рестайлинговый седан Kia K5 представлен в Корее

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Kia

Kia в Южной Корее объявила о начале приема заказов на обновленный седан K5. Рестайлинг состоялся в середине жизненного цикла модели, представленной четыре года назад.

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Kia

Обновленный седан, ранее известный под названием Optima, получил новые фары и задние фонари. Оптика сделана в том же стиле, что и на недавно показанных электрических кроссоверах корейской марки. Также у K5 изменилась конфигурация бамперов. На переднем появились более крупные вентиляционные отверстия. Сзади видны новые патрубки выхлопной системы. Также обновленный К5 получил колесные диски нового дизайна. Их посадочный диаметр, в зависимости от комплектации, варьируется в пределах от 16 до 19 дюймов.

В салоне — панорамный изогнутый дисплей и оптимизированный блок кнопок, служащий для управления медиасистемой и климат-контролем. Обновленный K5 предлагается на корейском рынке с четырьмя силовыми установками. Это атмосферный бензиновый мотор 2.0 мощностью 160 л.с., турбомотор 1.6 (180 л.с.), а также 2,0-литровый мотор, работающий на пропане, и гибридная версия на основе агрегата того же объема.

Цены на обновленный Kia K5 в Корее начинаются от 27,84 млн вон (1,9 млн рублей).

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