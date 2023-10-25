Появилось изображение Skoda Superb нового поколения

Skoda рассекретила дизайн четвертого поколения модели Superb. Эскизы новой модели, которая готовится к дебюту, распространила пресс-служба автопроизводителя.

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Автомобиль получит модернизированные фары со светодиодной матрицей и задние фонари с кристаллическими элементами.

«Еще более длинный и высокий Superb четвертого поколения отличается улучшенными аэродинамическими характеристиками и многочисленными особенностями. Помимо прочего, фары стали острее и прозрачнее, значительно увеличилось пространство над головой и багажное отделение», — отмечается в сообщении Skoda.

При этом чешский автопроизводитель старается сохранить в новой модели известные ценности марки — практичность и вместительность. Презентация нового поколения Superb состоится 2 ноября.

Ранее Mitsubishi показала в Токио концепт в стиле Delica.