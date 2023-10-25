Mitsubishi показала в Токио концепт в стиле Delica

На выставке Japan Mobility Show в Токио компания Mitsubishi показала концепт D:X в стиле популярного полноприводного минивэна Delica.

Концепт D:X позиционируется как шестиместный автомобиль для любителей активного отдыха. Он отличается короткими свесами и массивной пластиковой защитой в нижней части кузова.

«Mitsubishi D:X — это концепт-кар, который объединил в себе лучшее из технологий Mitsubishi Motors — наши технологии электрификации и управления полным приводом», — отметил на пресс-конференции глава Mitsubishi Такао Като.

Сиденья автомобиля перемещаются вверх и вниз, также их можно повернуть вокруг своей оси. В отделке передней панели и кресел применяется натуральная кожа коричневого цвета. Концепт снабжен подзаряжаемой гибридной трансмиссией, его можно использовать как электромобиль для ежедневных поездок и задействовать гибридный привод при путешествиях на дальние расстояния. В него также внедрен фирменный полный привод Super Select.

Ранее Honda продемонстрировала на выставке в Токио возрожденную модель Prelude.