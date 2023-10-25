Автомобильный бренд Ora запущен в России

Принадлежащий китайскому Great Wall бренд Ora вышел на российский рынок. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на исполнительного директора Haval Андрея Акифьева.

Первая модель, которая появится у российских дилеров — хетчбэк Ora 03. Цена автомобиля в стандартном исполнении на российском рынке составит 3,9 млн рублей, в спортивной версии GT — 4 млн рублей.

Электромобили Ora базируются на платформе L.E.M.O.N., разработанной концерном Great Wall специально для выпуска электрических машин. Ora 03 оснащается электромотором мощностью 171 л.с. и способна набрать максимальную скорость в 150 км/ч.

О создании марки китайский автопроизводитель объявил в 2018 году. Она сразу же была ориентирована на выпуск электромобилей.

В разработку платформы для Ora и создание сопутствующих технологий концерн Great Wall вложил 10 млрд юаней (около 126 млрд рублей).

Ранее Nissan показал новый концепт на выставке в Токио.